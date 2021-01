UFFICIALE – Kevin Strootman ritorna in Italia!

Kevin Strootman tornerà a giocare in serie A. Infatti, la notizia, ha subito sorpreso tutti i tifosi e nostalgici del campionato italiano. L’olandese andrà a giocare in prestito, fino a fine anno, con il Genoa. Un ottimo colpo per i rossoblu che con questo innesto possono sicuramente puntare ad una salvezza più sicura. Di seguito l’annuncio ufficiale del Genoa sul suo sito web: “Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni”