Leonardo Semplici, ex allenatore di Petagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco quanto emerge dalle sue parole: “Sono davvero felice per lui. Quando è arrivato a Napoli c’era tanto scetticismo. Ma, il fatto che lui si stia affermando in una piazza così importante, è un segnale di grande maturazione. Lui ha caratteristiche da punta centrale comune a pochi. Rende meglio quando gioca avanti la porta”.