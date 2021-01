Segna un altro goal decisivo: le pagelle di Andrea Petagna

Andrea Petagna ha dimostrato di impegnarsi sempre fino in fondo, arriva per lui un altro goal importante e decisivo in un match difficile per la squadra. I giudizi dei quotidiani sportivi su di lui:

Corriere dello Sport – Voto 6: Il suo goal permette al Napoli di qualificarsi, siglando il 3-2 in una mischia in area di rigore.

Gazzetta dello Sport – Voto 6: Un’altra sua rete evita altri guai per gli azzurri.

Tuttosport – Voto 7: Il suo lo fa sempre, anche ieri sera contro l’Empoli. Fa reparto da solo contro i toscani.