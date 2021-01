Repubblica – ADL avrebbe voluto donare l’incasso della Supercoppa in beneficenza

Non si giocherà a porte aperte, purtroppo, la gara valevole per aggiudicarsi il primo torneo della stagione.

Come riportato dall’edizione di Repubblica, ADL avrebbe compiuto un gesto a dir poco signorile se ci fosse stato il pubblico: considerata la situazione di pandemia, il presidente azzurro pensava di devolvere una parte importante dell’incasso in beneficenza della Supercoppa tra Napoli e Juve per agevolare quella che ormai è sempre di più una battaglia contro un virus invisibile chiamato Covid-19

Purtroppo questa iniziativa non potrà essere portata al termine.