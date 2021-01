Pedullà su Milik: “Il suo no alla Fiorentina è costato 24 milioni”

Il giornalista Alfredo Pedullà, nelle sedi di Sportitalia, ha parlato apertamente della vicenda Milik in casa Napoli.

Sono stati riportati anche dei retroscena che riguardano la scorsa sessione di mercato, nella quale sarebbe arrivata un’offerta di ben 24 milioni della Fiorentina al Napoli e 4 milioni all’anno al calciatore. Il no del polacco avrebbe fatto saltare un’operazione a quanto pare ghiotta per ADL. Il patron azzurro preferirebbe perderlo a zero a fine stagione e non darlo adesso ai bianconeri.

Per ora su di lui c’è il Marsiglia.