Non c’è soltanto il Milan sulle tracce di Soualiho Meitè, calciatore in forza al Torino in questa stagione.

A sorpresa, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse del Napoli nelle ultime ore quando sembrava già fatto l’affare tra Torino e Milan per il centrocampista andato in tribuna contro i rossoneri in Coppa Italia.

Il centrocapista ha chiesto la cessione, i rossoneri hanno chiesto un prestito. Il Napoli osserva.