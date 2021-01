Coppa Italia, finisce Atalanta-Cagliari: Vittoria dei nerazzurri!

Finisce una bellissima partita tra Atalanta e Cagliari. I bergamaschi si qualificano ai quarti di finale con una fantastica prestazione e con una vittoria ai danni dei sardi per 3-1. Il secondo tempo comincia inaspettatamente con il pareggio di Sottil al 55esimo. I nerazzurri non ci stanno ed al 61esimo con Muriel si portano avanti di una rete. Il Cagliari non capisce più niente e l’Atalanta marca ancora il tabellino al 64esimo con Šutalo. L’Atalanta sfiderà la vincitrice di Lazio-Parma nei quarti di finale.