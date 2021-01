Alvino difende il Napoli: “Mai stagione è stata più anomala di questa! Anche il Bayern è caduto, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto sui social per difendere il Napoli dalle critiche piovute sulla squadra in seguito alla risicata vittoria contro l’Empoli in Coppa Italia. Il giornalista ha fatto notare ancora una volta che questa non è la solita stagione calcistica a cui siamo stati abituati. Addirittura anche il Bayern Monaco campione d’Europa è caduto in Coppa contro una squadra di divisione inferiore. Di seguito il post in questione:

quando lo capiremo che il calcio di questa anomala stagione non è il calcio cui eravamo abituati a vedere e a commentare? Questo è il Bayern… meditate. https://t.co/mbS0FLjGxD — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 14, 2021