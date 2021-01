Tuttosport – Il Toro aspetta Lobotka, ma…

L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato dell’ormai noto interesse del Torino per il centrocampista del Napoli Lobotka.

Lo slovacco sarebbe ben accetto in granata, ma solo se motivato, secondo il quotidiano piemontese.

“A Napoli gioca poco, gli azzurri lo concederebbero in prestito secco, e adesso il Toro non può che pretendere la riposta dal giocatore, fin qui indeciso di fronte alla proposta granata. Per salvare la pelle, visto che il mantenimento della categoria è l’ unico, vitale obiettivo dei granata, servono giocatori più che motivati. Se Lobotka accetterà di scendere in campo con il coltello tra i denti bene, altrimenti sarà bene che Vagnati rinunci a inseguire il nazionale slovacco.”