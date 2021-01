Tmw – Infortunio Osimhen, il calciatore non vede l’ora di tornare: la ricostruzione

Tiene banco in questi giorni l’incertezza che gira intorno all’infortunio di Victor Osimhen, attaccante nigeriano. Il calciatore azzurro, risultato postivi al Covid-19, si starebbe allenando nella propria abitazione due volte al giorno grazie ad alcuni attrezzi che il Napoli gli avrebbe inviato, correndo anche sul tapis-roulant, che non sarebbe possibile in caso di infortunio grave.

Osimhen nella giornata di domani effettuerà un nuovo tampone e non vede l’ora di tornare a lavorare in gruppo, anche se i tempi di recupero non saranno di certo brevi. A riportarlo la redazione di Tuttomercatoweb.com.