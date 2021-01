Giovanni Di Lorenzo, il gol contro l’Empoli, sua ex squadra, ha commentato la vittoria del Napoli contro i toscani sui social. Il terzino dedica la rete a Fernando Llorente, sottolineando una probabile scommessa con l’attaccante: “Primo gol stagionale in una partita per me emozionante. Per te amico mio (Llorente, ndr) che l’avevi dichiarato”.