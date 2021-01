Mora: “Concordo con la decisione di Gattuso di sostituire Rrahmani, ma ora merita altre possibilità”

Nicola Mora, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Crc”, facendo il punto sulla situazione in casa Napoli. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

”Vincere ad Udine è stato sicuramente molto importante non solo per la classifica, ma anche per il morale. Però ci sono ancora diversi problemi da risolvere. il centrocampo a due con Fabian e Bakayoko non sta funzionando come dovrebbe. Condivido la scelta di Gattuso di sostituire Rrahmani, andava preservato dopo l’errore sul gol di Lasagna. Però, adesso meriterebbe alte chance”.