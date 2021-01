Le opportunità, anche nel mercato di gennaio e al tempo del Covid, possono spuntare da un giorno prendere dall’ ansia. Un’ idea, seppur complicatissima, per la Juventus resta quella di riuscire ad anticipare l’ acquisto di Arek Milik, ai margini e in scadenza col Napoli. Il polacco a giugno si libererà a parametro zero e alla Juventus non dispiacerebbe portarlo a Torino con qualche mese d’ anticipo, anche per evitare il traffico estivo. Il club azzurro, però, finora ha già rifiutato due offerte ufficiali sotto i 10 milioni (quelle di Atletico e Marsiglia) e la possibilità che trovi un compromesso con la Juventus è quotata pochissimo. Di tempo ce ne è ancora, in teoria.

Nella pratica, però, Aurelio De Laurentiis sembra farne soprattutto una questione di principio. Nel caso di Milik può succedere di tutto, compreso che l’ ex Ajax rimanga a Napoli fino a giugno, quando poi sarà svincolato. Soluzione che, ovviamente, spera di evitare la Nazionale polacca, che intende puntare su Milik per l’ Europeo.

