Insigne cuore d’oro regala la sua maglia a Gaetano Barbuto

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne ha regalato la sua maglia autografata al ragazzo costretto in sedia a rotelle dopo la sparatoria dello scorso settembre a Sant’Aimo. Un amico del ragazzo ha pubblicato sui social una foto in cui oltre Lorenzo Insigne è presente anche il consigliere comunale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Il talento di Frattamaggiore non è nuovo a gesti di solidarietà, ricordiamo infatti anche la generosa donazione all’ospedale Cotugno per l’acquisto di ventilatori dopo la prima ondata del Covid.