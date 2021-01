Il Mattino – “Se Milik non trova una squadra non può partecipare agli Europei”

Stamani il quotidiano Il Mattino ha parlato della situazione di Milik, ormai totalmente fuori dal progetto Napoli già da mesi, ma ancora sotto contratto con gli azzurri. Il primo febbraio il suo ultimatum definitivo. Perchè è vero che il giocatore potrebbe anche aspettare la prossima sessione di calciomercato e andare via a parametro zero, ma se così facesse, il suo Europeo sarebbe a fortissimo rischio, come dice Boniek, presidente federale polacco:

“Se Milik resta a Napoli anche dopo ilmercato di gennaio credo sia normale non possa partecipare agli Europei con la Polonia”, ha spiegato. “Lasituazione mi sorprende e capisco il Napoli, che ha aiutato molto il giocatore. Sono molto affezionato ad Arek e

questa situazione mi dispiace molto. Ho parlato qualche tempo fa con il ragazzo, ma non voglio mettergli troppe

pressioni addosso. Sa bene quello che è meglio per lui e per il suo futuro. I procuratori potevano comportarsi

meglio” ha continuato Boniek. “Quella di Milik è una situazione che mi fa rabbia. Se fossi stato io uno dei suoi

procuratori mi sarei comportato in maniera diversa, senza arrivare a questo punto“

Il tempo scorre e Milik rischia seriamente di non poter essere protagonista neanche con la sua Polonia.