L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, ha analizzato il momento in casa Napoli, in vista del match di Coppa Italia contro l’Empoli. Ecco quanto emerge: “La Coppa Italia deve essere un obiettivo per il Napoli, deve difendere il titolo che detiene. Non si posso trovare alibi”. Ci si aspetta, quindi, una risposta dagli azzurri già nella sfida odierna.