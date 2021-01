Di Marzio: “Osimhen? Il Napoli avrebbe dovuto seguire la linea della Juve…”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio 1 Station. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Spero che Osimhen non commetta gli stessi errori di Maradona. In particolare, mi auguro che non si circondi di persone sbagliate. Ha sbagliato chi gli ha concesso di andarsi a curare a casa. Se sei infortunato resti a Napoli. Bisognerebbe seguire la linea della Juve, dove i giovani vengono seguiti da calciatori più maturi”.