L’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”, si è soffermato sul match odierno del Napoli contro l’Empoli. Sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia: “La Coppa Italia è un punto d’orgoglio per Rino Gattuso. Infatti, è riuscito a vincere questo trofeo a giugno e dovrà affrontare in Supercoppa la Juventus tra pochi giorni. Fare risultato potrebbe servire ad allentare la tensione che regna in questi giorni in casa Napoli”.