Coppa Italia: i motivi per cui il Napoli non deve sottovalutare questo trofeo

Quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona inizia il percorso del Napoli in Coppa Italia. Gli azzurri, come di consueto in questo triste periodo epidemiologico, saranno accolti da un’atmosfera senza tifosi. La squadra sarà tenuta a dare il massimo in questa competizione a cui apparentemente nessuno sembra tenere, ma in realtà alla fine a tutti interessa vincere. Lo scorso anno il Napoli è riuscito a dare una svolta alla stagione attraverso il trofeo in questione, che ne ha comportato l’attuale presenza in Europa League, dove oggi la squadra partenopea è in gioco per la vittoria finale. La Coppa Italia, inoltre, porterebbe grande prestigio al club e aumenterebbe i titoli in bacheca oltre che arricchire le casse della società. Infatti secondo la “Gazzetta dello Sport” la vincitrice del torneo percepirà in totale circa 8,7 milioni di euro, compresi i diritti tv che precedono la finale. In tale contesto non vanno dimenticati i tifosi, i quali seppur scarsamente soddisfatti in questo periodo, non attendono altro che vincere. Il Napoli, campione in carica, ha il diritto di riprovarci considerando che anche quest’anno il sogno del tricolore sembra allontanarsi sempre di più. Sarà un’occasione per dilaniare le polemiche sui risultati altalenanti ottenuti in campionato e per dare maggiore spazio, almeno in questo primo turno, anche alle secondo linee, quali Rrahmani, Elmas e Ghoulam. Difatti saranno loro oggi i protagonisti di questa sfida. A tutto ciò bisogna affiancare anche l’importante ritorno di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.