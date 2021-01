CdM – Napoli-Empoli, la probabile formazione: le scelte di Gattuso

Manca poco per l’inizio dell’ottavo di finale tra Napoli e Empoli, allo Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno, Gennaro Gattuso sarebbe orientato ad applicare un concreto turnover, con alcuni giocatori che hanno minore minutaggio.

In difesa dovrebbe esserci il ritorno di Koulibaly, con Gattuso che rilancia subito Rrahmani, per riscattarsi dall’errore con l’Udinese. A completare il reparto arretrato, Di Lorenzo e Ghoulam.

Tra i pali, ci sarà la conferma di Meret. Possibilità anche per Elmas e Lobotka, mentre in attacco, ci sarà comunque Lorenzo Insigne. Confermato, come unica punta, Andrea Petagna.