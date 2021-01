Sky Sport ha parlato delle condizioni di Federico Chiesa, infortunatosi – ma non gravemente – nella gara interna contro il Sassuolo.

Il calciatore, monitorato giorno per giorno, sta già migliorando e cresce l’ottimismo per averlo in campo già per la sfida contro l’Inter, in programma il 17 gennaio. Di conseguenza, è molto probabile che l’esterno offensivo sia a disposizione di Pirlo anche per la finale di Supercoppa contro il Napoli.