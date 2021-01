Rambaudi: “Non è facile avere continuità in queste condizioni”

L’ex calciatore Roberto Rambaudi ha detto la sua su Gennaro Gattuso e sulla situazione attuale del Napoli durante ‘Il Bello del Calcio‘ su Canale 21:

“E’ difficile vedere continuità, tra Covid, i 5 cambi, le gare ogni 3 giorni, la preparazione, ci sono tante situazioni. Il Napoli con lo Spezia ha giocato da solo creando 140 occasioni, sbagliandole tutte e perdendo la gara. L’Inter senza Lukaku ha perso con la Samp, il Napoli sta giocando senza Mertens, Osimhen e Koulibaly. Con l’Udinese non mi è piaciuto il Napoli, ma vado controcorrente e Fabian lo lascio sempre in campo perché verticalizza, non mi piace più che altro Bakayoko anche se ha fatto gol”.