Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Malcuit? Il terzino francese dopo aver rifiuatato il Parma in estate, adesso è facile che si faccia. Lobotka al Torino ho qualche dubbio: i granata stanno cercando come prima scelta centrocampisti con caratteristiche diverse, se non arrivano chiaramente puoi andare sulle alternative, come lo slovacco del Napoli”.