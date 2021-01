Juve e Napoli sul ventenne De Marino. Il ds: “Ha già una preferenza…”

Davide De Marino, difensore classe 2000 in forza alla Pro Vercelli, con cui in stagione ha già collezionato 15 presenze da titolare in Serie C, è finito nel mirino di Juventus e Napoli. E con un rendimento che ha presto catturato l’ attenzione degli osservatori bianconeri, che già lo conoscevano bene: il 20enne di Savigliano, dopo aver mosso i primi passi con i dilettanti del Cenisia, era infatti transitato anche da Vinovo.

«Nulla è ancora definito, ma in questo momento la Juventus è in vantaggio sul Napoli anche per un’ espressa volontà del ragazzo», ha fatto il punto sulla trattativa il ds vercellese Casella.