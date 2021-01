Inter, Conte a sorpresa: “Eriksen? Domani giocherà in un nuovo ruolo, ha la mia fiducia”

Sorpresa in casa Inter, infatti come annunciato oggi da Antonio Conte alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, nuovo ruolo per il centrocampista Eriksen:

“Eriksen? Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle difficoltà. Per quanto riguarda Eriksen abbiamo avuto tempo per lavorare dal punto di vista tattico nella posizione di play, quella che riveste Brozovic. Mi aspetto delle grandi risposte da lui in questa posizione”.