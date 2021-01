Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, attualmente in prestito alla Cremonese, è stato ad un passo dal trasferimento, sempre in prestito, al Pordenone. Il direttore generale dei grigiorossi, Ariedo Braida, però, ha sottolineato che i ragazzi in prestito non si muoveranno e quindi ha bloccato il ritorno del ventenne in azzurro che poi lo avrebbe girato nuovamente. Rimarrà, quindi, a Cremona, dove fino ad ora ha totalizzato 15 presenze e realizzato 3 gol tra campionato e Coppa Italia.