Manca poco meno di un mese all’inizio delle fasi finali dell’Europa League! Il Napoli dovrà vedersela col Granada, squadra di spagnola di grande tradizione. Per ingannare l’attesa comunque le pagine social della manifestazione Uefa, stanno pubblicando gli scatti delle miglior partite fino a questo momento. Oggi è toccato a Dries Mertens, la foto lo ritrae nell’esultanza dopo il bel goal segnato in Olanda ai danni dell’Az Alkmaar. Di seguito il post in questione: