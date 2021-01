Pasquale Sensibile, entourage di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo al suo assistito:

“Ottima prestazione ad Udine. Dal punto di vista mentale è fortissimo, lavora sempre duramente per farsi trovare pronto. Complimenti a Gattuso per come lo gestisce, non è facile alternare due portieri così bravi e forti”.