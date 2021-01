Dionisi, all.Empoli: “Sulla carta è impossibile, ma noi ce la giocheremo”

L’allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in confernenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Napoli:

“Ci stiamo allenando da giorni in vista di questa gara, sarà una partita impegnativa ma non ho dubbi sui miei ragazzi. Sappiamo che è una gara quasi impossibile, giochiamo contro una delle squadre più forti della Serie A. Sulla carta non c’è partita, ma giocare è il modo migliore per affrontare la partita di campionato contro la Salernitana. Giocherà chi ha trovato meno spazio in campionato, mi aspetto una prestazione da squadra perchè chi gioca avrà voglia e ambizione di far bene. Sono tutte prime volte per me, andiamo a giocare per ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Il nostro obiettivo è confermarci anche domani, cerchiamo di passare il turno anche se è difficile. Di fronte a me ci sarà un campione del mondo come Gattuso, lo rispetto molto ma penso alla partita“.