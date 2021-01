De Maggio: “Gattuso non ce l’aveva con tutti, ma con qualche giornalista”

Il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato ai microfoni della sua radio per quanto riguarda le parole di Gennaro Gattuso nell’intervista post-partita ai microfoni di Sky Sport:

“Su Gattuso voglio chiarire che lui non ce l’aveva con i siti e le radio, ma con un giornalista in particolare che aveva messo in giro la voce di possibili dimissioni a causa delle sue condizioni di salute. E poi con qualcuno che gli ha detto ‘meglio che torni in pescheria’. Le offese e le fake news non vanno bene, ecco perché il mister si è arrabbiato ai microfoni di Sky Sport”