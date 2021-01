Il Corriere Fiorentino parla di Josè Maria Callejon che, dopo qualche difficoltà, sta riuscendo a prendersi sulle spalle la Fiorentina.

“Callejon si prende la viola. Superate le difficoltà ora punta il Napoli”, dice il quotidiano che esalta l’esperienza e l’importanza di un calciatore come lui, arrivato al centesimo assist in carriera contro il Cagliari. In silenzio è salito in cattedra e adesso è fondamentale. Appuntamento speciale per lui contro il Napoli.