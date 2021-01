Alvino: “A Milik non importa degli Europei di fronte ad un mega ingaggio”

Il presidente della Federcalcio polacca, Zibi Boniek, si è detto stupefatto della decisione di Arek Milik di andare in scadenza dopo che il Napoli lo aveva aiutato nella crescita calcistica e ha confermato che l’attaccante non andrà all’Europeo in quanto fermo da più di 9 mesi. Il giornalista Carlo Alvino ha deciso di commentare questa notizia sul proprio account Twitter, scrivendo:

“Ma c’è ancora qualcuno che pensa che a Milik importi qualcosa degli Europei? Di fronte ad un mega ingaggio? Mah..“