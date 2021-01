Rai – Molte squadre intorno a Milik, la Juve non gli dà garanzie per giugno

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della cessione di Milik. Secondo il giornalista la Juventus non ha possibilità di muoversi già a gennaio e non ha garantito nulla al giocatore neanche per giugno. Se il polacco dunque dovesse trovare una soluzione a gennaio sarebbe libero di accettarla.

Dunque, visto che la pista Atletico Madrid è saltata, in questo momento l’ipotesi più percorribile sarebbe il Marsiglia, di cui l’allenatore Villas-Boas è pazzo per Milik. I francesi si sono comunque cautelati con l’alternativa Mateta, che costa però di più. la società azzurra vorrebbe cedere il polacco alla società marsigliese, ma c’è ancora distanza economica e soprattutto non c’è l’accordo su una percentuale per un’eventuale futura rivendita.

Per finire, negli ultimi giorni è giunta alla società azzurra un’offerta da 7 milioni anche del West Ham, già rifiutata dagli azzurri. Sarebbe inoltre da capire quale sia la volontà del giocatore.