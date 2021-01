Ufficialmente, o quasi, chiuso il discorso Atletico Madrid per Arek Milik: Diego Simeone ha infatti confermato l’arrivo di Moussa Dembélé durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro contro il Siviglia. Le parole del tecnico argentino: “Ancora non è confermato, ma siamo in fase avanzata. Ora penso alla partita di domani e quando Dembélé sarà con noi ne parlerò”. I colchoneros hanno prelevato l’attaccante dal Lione in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni.