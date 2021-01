Il Mattino – Meret importante, per Fabian altra giornata da dimenticare

L’edizione odierna de Il Mattino ha rilasciato le pagelle post Udinese Napoli 1-2.

Per la testata campana il migliore in campo è Lozano premiato con un 7, si procura il rigore e si conferma spina nel fianco delle difese avversarie, a tratti imprendibile; buoni voti anche per Meret valutato con un 6.5 meritevole di aver tenuto il Napoli a galla nel momento di difficoltà maggiore, da rivedere le uscite alte e Bakayoko anche lui con 6.5 per aver realizzato il gol della vittoria che pesa tantissimo.

Insufficienza grave per Fabian Ruiz valutato con un 4.5, troppo lento sia in fase di impostazione che di interdizione, soffre troppo la velocitò dei friulani e non riesce a verticalizzare a sufficienza. Peggiore in campo Rrahmani con un 4, pesa tanto l’errore sul gol, Gattuso costretto nella sostituzione al 45′.