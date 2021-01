Iezzo a TMW: “Meret è fortissimo. Napoli ancora in corsa per lo scudetto, ma…”

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha rilasciato una lunga intervista a TMW, dove ammette che, secondo la sua opinione, il Napoli può ancora dire la sua nella lotta scudetto. Le sue parole:

“Il passo falso con lo Spezia ha creato stupore, ma questo è un campionato particolare vista soprattutto la questione coronavirus. Ieri è arrivato un risultato importante, anche se ci si aspettava una partita diversa. Non dimentichiamoci che il Napoli sta giocando senza quattro calciatori fondamentali”.

A centrocampo occorre rivedere qualcosa?

“Secondo me questo Napoli fa fatica a giocare a due centrocampo. Fabian va in difficoltà, fa fatica in quel ruolo. Lui e Bakayoko hanno lo stesso passo: servirebbe qualcuno più dinamico vicino allo spagnolo”.

Oppure bisogna cambiare modulo?

“I moduli lasciano il tempo che trovano, l’importante è l’interpretazione e la cattiveria che ci si mette. nel 4-2-3-1 c’è da sottolineare un altro problema: giocatori come Lozano e Insigne devono coprire e sono sottoposti ad un lavoro dispendioso. Questo comporta che che quando arrivi sotto porta può capitare di essere meno lucidi e di sbagliare”.

Nel frattempo c’è stato un ottimo Meret…

“Meret è fortissimo. È giovane, deve crescere e ha tanto da imparare, ma è all’altezza del Napoli. Ha tenuto gli azzurri in partita mettendoci piedi e mani. Deve poter continuare a giocare”.

Lo preferisce a Ospina?

“Penso che il Napoli ha due portieri ottimi per età, investimento e classe. Chi gioca tra i due riesce a dare ampie garanzie alla squadra”.

Che campionato potrà fare questo Napoli?

“Se riesce a recuperare i giocatori importanti c’è ancora margine per il discorso scudetto anche perché in questo campionato covid ognuno può dire la sua. Certo, non può più sbagliare”.