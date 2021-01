Dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala si è recato intorno alle 12 al J-medical per gli esami strumentali, che faranno sapere l’entità dell’infortunio.

L’argentino è arrivato con n tutore e zoppicante al centro medico e la speranza dei bianconeri è che non si tratti di una distorsione in vista della gara contro l’Inter di domenica sera e della Supercoppa italiana in programma tra dieci giorni al Mapei Stadium contro il Napoli.

Fonte: Sky Sport