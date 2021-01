Cds – Frattini spiega il ribaltamento della sentenza di Juventus Napoli

Il Corriere dello Sport (Ed. Campania) riporta le parole di Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, l’organo che ha ribaltato la sentenza di Juventus Napoli.

L’ex ministro degli Esteri ci ha tenuto a chiarire come la decisione presa sia stata ineccepibile in quanto l’ASL sia l’autorità competente per stabilire se una squadra possa partire per una trasferta oppure no; secondo il presidente, l’autorità sanitaria va oltre qualsiasi protocollo e si è ritenuto che il 3 ottobre per il Napoli si sia verificata la “causa di forza maggiore”