Bagni: “Il Napoli aveva bisogno di questa vittoria. Osimhen e Petagna? Sono diversi. Su Ancelotti…”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Radio Marte della stagione e della rosa degli azzurri.

“Udinese-Napoli? Gli azzurri avevano assolutamente bisogno di questa vittoria, altrimenti sarebbero stati in crisi. Insigne ad un certo punto ha fatto un cenno d’insofferenza perché non si muoveva nessuno. Osimhen e Petagna? Sono diversi, si muovono diversamente e proprio nei movimenti il primo sarebbe stato determinante”.

“Ancelotti? Era difficile sostituire Sarri ed è stato anche difficile per De Laurentiis dover cacciare un allenatore che ha vinto in tutto il mondo. Supercoppa? La Juventus non mi convince, ieri ha sofferto nonostante l’uomo in più contro il Sassuolo”.