Ospite nella trasmissione “Ne parliamo il lunedi”, Carlo Alvino si è soffermato sulla questione Amir Rrahmani, sostituito da Gattuso, dopo l’errore che ha portato l’Udinese al gol del pareggio:

“Questa società non può permettersi di bruciare un giocatore come Rrahmani. Non è un lusso che può concedersi. La difficoltà del giocatore sta anche nel fatto che, prima di arrivare in azzurro, giocava in una difesa a tre”.