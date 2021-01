Dopo aver battuto per l’Udinese ora per il Napoli toccherà pensare al prossimo scoglio, e no non parliamo di Empoli, ma di Fiorentina. Gli azzurri dovranno fare a meno di Di Lorenzo diffidato ad Udine e che ammonito nella partita di oggi alle 15. Assenze che però non condizionano solo il Napoli, ma anche la Fiorentina. Infatti Prandelli, molto probabilmente, dovrà fare a meno del capitano Pezzella. Il difensore è uscito dolorante e si teme sia un infortunio difficile da smaltire.