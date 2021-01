Termina in parità la prima frazione , alla Dacia Arena. Un Napoli molto dinamico, durante i primi venti minuti, riesce a passare in vantaggio grazie ad un rigore propiziato da Lozano e trasformato da Lorenzo Insigne . Un’ingenuità difensiva, permette a Lasagna, di superare Meret ed insaccare per il pareggio, che sta maturando al momento.