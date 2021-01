Il Mattino – Il punto sul mercato: Milik, Malcuit, Llorente e Zaccagni

Il Napoli in queste prime settimane di gennaio oltre che sul campo si è ritrovato a dover affrontare anche le situazioni sul mercato. Tanti i giocatori che cercano piazza, altri quelli che il Napoli vorrebbe portare nella propria. Intanto il futuro di Arek Milik resta sempre più incerto.

Il Napoli respinge Atletico Madrid e Marsiglia e spinge per un affare sui 15 milioni. Al momento però a seguire il polacco c’è anche la Juventus, destinazione gradita al polacco, ma che forse non ha intenzione di prenderlo subito; magari a giugno lasciandolo inoperoso a Napoli facendogli saltare l’Europeo. Sempre sul fronte cessioni Llorente per il momento non si muove, Gattuso nelle ultime gare gli ha fatto ritrovare minuti e fiducia e l’assenza di Osimhen non permette allo spagnolo di partire come si pensava qualche settimana fa; se proprio dovesse arrivare un offerta importante sarà valutata dopo la Supercoppa contro la Juventus.

Spostandoci a centrocampo il Torino osserva interessata a Lobotka, lo slovacco arrivato un anno fa arrivava a Napoli e ora potrebbe già partire in destinazione Piemonte, sponda granada. Ballottaggio invece per Malcuit seguito da Fiorentina e Parma che lo vorrebbero subito, ma ADL ha bisogno di certezze. Intanto però si lavora anche per giugno. Infatti Cristiano Giuntoli la scorsa settimana ha apertamente detto che non ci saranno acquisti nella sessione invernale e che quindi si lavora per quella estiva; il primo obiettivo è Zaccagni del Verona. La trattativa fra i partenopei e i veneti è aperta e il Napoli prova a bruciare la concorrenza, piuttosto folta.