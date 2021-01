Il presidente dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, ha voluto mostrare la sua vicinanza alla squadra in vista del match di oggi contro il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il numero uno dei friuliani ci ha tenuto ieri a lanciare un forte messaggio a tutti i suoi calciatori. L’Udinese, come il Napoli, è chiamata oggi a fare punti e non importa il valore dell’avversario. Diverse sono le assenze anche tra le file dei padroni di casa.