Udinese-Napoli, pronti tre cambi per Gotti

Pareggio agguantato all’ultimo per l’Udinese contro il Bologna. La formazione titolare di Luca Gotti, rispetto a quella vista contro i rossoblù, potrebbe variare non poco. In mediana c’è Arslan che si candida per partire dall’inizio al posto di Walace, sulla sinistra spera nella promozione Ouwejan mentre in attacco dovrebbe toccare a Nestorovski partire al fianco di Lasagna anche perché è stata confermata dagli esami la ricaduta a Forestieri. Per la titolarità di Mandragora forse c’è da aspettare ancora mentre dietro De Maio se la gioca con Bonifazi.

Fonte: Sky Sport.