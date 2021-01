Carlo Alvino, giornalista Kiss Kiss Napoli, ha svelato – su Twitter – che contro l’Udinese esordirà dal primo minuto Amir Rrahmani. A cedergli il posto è Nikola Maksimovic, apparso in ombra nelle ultime uscite. Il tweet: “Il Napoli vola a Udine con la prima certezza. Esordio da titolare in campionato per Amir Rrahmani. Il kosovaro prenderà in difesa il posto di Maksimovic”.