TuttoSport – Finito il girone d’andata per Osimhen: Ecco quando potrebbe essere convocato!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione Osimhen in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, è finito il girone d’andate per il nigeriano a causa del Covid e dell’infortunio al braccio: “E Osimhen? Ormai è certo che non ce la farà per la finale di Supercoppa contro la Juventus, essendo ancora in isolamento domiciliare causa Covid ed è in attesa del tampone di lunedì che, in caso di esito negativo, potrebbe dargli la possibilità di tornare in campo a fine mese. Dovrà saltare altre 5 gare, e saranno 17 complessive da quando si è infortunato il 13 novembre durante Nigeria-Sierra Leone, così da ottenere la convocazione per Napoli-Parma, cioè la squadra contro la quale dimostrò che De Laurentiis aveva fatto bene a puntare su di lui. Il braccio destro è ormai sulla via della guarigione definitiva dopo la lussazione patita in Nazionale, anche se gli manca ancora un po’ di sensibilità alla mano. Sarebbe l’ ultimo dei problemi, perché giocherebbe con una protezione ad hoc“.