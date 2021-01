Sportitalia – Il Napoli spera di recuperare Koulibaly per l’Udinese: le ultime

Manuel Parlato, giornalista per Sportitalia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle condizioni di Kalidou Koulibaly e Diego Demme, che oggi si sono allenati in gruppo (clicca qui per saperne di più). Queste le sue parole:

“Il Napoli spera di avere a disposizione sia Koulibaly che Demme per la gara contro l’Udinese, l’obiettivo è recuperare almeno Kalidou. In attesa della partenza per Udine, gli azzurri conosceranno l’esito degli ultimi tamponi effettuati. La squadra di Gattuso si prepara ad affrontare un tour de force con tante partite ravvicinate: dopo l’Udinese ci sarà la Coppa Italia, poi la Fiorentina in campionato e poi la Supercoppa, dove il grande assente sarà Osimhen. Ai partenopei manca la continuità, che al momento è ciò che serve per puntare all’obiettivo di quest’anno, tornare in Champions League“.