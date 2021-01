Il Napoli spera di recuperare Kalidou Koulibaly per il match di domani contro l’Udinese, ma secondo Repubblica il senegalese potrebbe non farcela sebbene le sue condizioni fisiche siano nettamente migliorate. Ha ripreso ad allenarsi in campo, ma KK potrebbe rientrare mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia oppure nella successiva gara di campionato, con la Fiorentina. Questi due incontri saranno dei test decisivi in vista della finale di Supercoppa.