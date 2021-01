Vittorio Pusceddu, ex Cagliari e Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni Tuttomercatoweb. In particolare, si è soffermato anche sull’interesse del Napoli per Zaccagni.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Zaccagni è un buon giocatore. Si fa trovare sempre pronto in area, ma sta fornendo anche molti assist. Recupera palla, fa goal, sarebbe un ottimo innesto per gli azzurri”.